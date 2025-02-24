Fernando Muslera: Adil bir sonuç oldu

Golsüz beraberlik ile sonuçlanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından Fernando Muslera, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sarı kırmızılıların sevilen kalecisi, "Çoğu derbide olduğu gibi kapalı bir oyun. Namağlup devam ediyoruz, kupa maçı var. Şimdi orada devam edeceğiz." dedi.

İŞTE O İFADELER

"Çoğu derbide olduğu gibi kapalı bir oyun. Farkı devam ettiriyoruz, yolumuza namağlup devam ediyoruz. Pozitifleri alıp, geliştirmemiz gereken yerleri alıp yolumuza devam edeceğiz.

Bu maç çok şey ifade ediyor. Lig dışında basın için, insanlar için, iğneleyici, anlamı farklı olan bir maç. Herkes arkadaşlarıyla birlikte farklı hislere kapılabiliyor. Bence bugün adil bir sonuç oldu.

Deplasmanda kazanıp burada kaybetmemek çok büyük bir şey. İnşallah ligi erkenden bitirebiliriz ama maç maç gitmemiz gerekiyor. Kalitemiz buna müsait."