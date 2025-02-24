Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki dev derbide Galatasaray, evinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Maç öncesi iki takım oyuncuları Rams PARK'ta ısınmaya çıkarken Davinson Sanchez, direkt olarak Tottenham'da beraber çalıştığı Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun yanına giderek selam verdi. İkili kısa bir süre konuştu ve Sanchez takım arkadaşlarının yanına döndü.
GALATASARAY FENERBAHÇE HABERLERİ: Davinson Sanchez Jose Mourinho’nun yanına gitti ve…
Son dakika spor haberi:Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki dev derbide Galatasaray, evinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Maç öncesinde Jose Mourinho ve Davinson Sanchez'in görüntüleri dikkat çekti. İşte detaylar...
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Yayın Tarihi: 24.02.2025- 19:46