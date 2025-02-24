Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki dev derbide Galatasaray, evinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Maç öncesi iki takım oyuncuları Rams PARK'ta ısınmaya çıkarken Davinson Sanchez, direkt olarak Tottenham'da beraber çalıştığı Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun yanına giderek selam verdi. İkili kısa bir süre konuştu ve Sanchez takım arkadaşlarının yanına döndü.