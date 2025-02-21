Ara transfer döneminde önemli hamleler yapan Galatasaray gözünü şimdi yaz dönemine çevirdi. Sarı-kırmızılılar gelecek sezonun planlarını şimdiden uygulamak istiyor.
Özellikle kalede yaşanacak bir değişimde sıkıntı yaşamak istemeyen yönetim, Fernando Muslera'nın ayrılması halinde B planını hemen devreye sokacak. 2011'den beri sarı-kırmızılı takımın kalesini koruyan Muslera'nın ayrılması halinde adaylar netleşiyor.
ÜÇ GÜÇLÜ ALTERNATİF
Galatasaray'da Eyüpspor'da başarılı bir çıkış yaşayan ve yerli olmasının avantajını taşıyan Berke Özer ilk sırada geliyor. Sarı-kırmızılılar yabancı kaleci alternatiflerini de ön planda tutuyor. Buna göre Olympique Lyon'dan Brezilyalı kaleci Lucas Perri ve Olympiakos'tan Yunanistan'ın gelecek vaat eden eldiveni Konstantinos Tzolakis güçlü adaylar arasında bulunuyor. Yönetimin, haziran ayı geldiğinde hızlıca adımlar atacağı aktarıldı.
KALEYE YABANCI DAMGASI
Cimbom'da uzun yıllardan beri kalede yabancı isimlerin başarısı öne çıkıyor. 1984-1990 arası kaleye geçen Zoran Simovic, 1998- 2001 arası eldivenleri takan Claudio Taffarel, 2001-2007 arası iz bırakan Faryd Mondragon ve 2011'den beri Galatasaray'da efsaneler arasına giren Fernando Muslera kulüp tarihine geçti. Galatasaray söz konusu 4 yabancı kaleciyle Süper Lig'de tam 13 lig şampiyonluğu kazandı.
PERRİ'YE SAĞLAM REFERANS
Sarı kırmızılılarda kaleci adayları arasında yer alan Lucas Perri için Claudio Taffarel'in de olumlu referansı dikkat çekiyor. Galatasaray'ın unutulmaz isimlerinden olan Brezilyalı Taffarel'in vatandaşından övgüyle bahsettiği ve transferinin sarı-kırmızılılara faydalı olacağını dile getirdiği aktarıldı.
GÜNEY AMERİKA FAKTÖRÜ
Lucas Perri'yi kaleci listesine alan Galatasaray'da Güney Amerikalı isimler her zaman ön plana çıktı. 1998'de gelen Brezilyalı eldiven Taffarel, 2001'de imza atan Kolombiyalı Mondragon ve 2011'den beri müthiş işlere imza atan Uruguaylı Muslera göze çarpıyor. Bu bağlamda Brezilyalı Lucas Perri de güven veriyor.
BERKE ÖZER SICAK BAKIYOR
Yerli kaleci adayları arasında Berke Özer'in adı favoriler arasında duruyor. Sarı-kırmızılıların yakından takip ettiği Eyüpspor'un 24 yaşındaki eldiveni, Galatasaray forması giymeye sıcak bakıyor. Bizzat Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Eyüpspor'la yaptığı görüşmelerde Berke Özer'in de gelmeye istekli durduğu belirtildi.