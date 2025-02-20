Trendyol Süper Lig'in 25'inci haftasında Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi konuk edeceği karşılaşmada Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic düdük çalacak. Vincic'in yardımcılıklarını ise Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic üstlenecek. Maçın 4'üncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
21 Şubat Cuma:
20.00 ikas Eyüpspor-Beşiktaş: Muhammet Ali Metoğlu
20.00 Sipay Bodrum FK-Atakaş Hatayspor: Ali Şansalan
22 Şubat Cumartesi:
13.30 Net Global Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor: Zorbay Küçük
16.00 Onvo Antalyaspor-Kasımpaşa: Adnan Deniz Kayatepe
19.00 Reeder Samsunspor-Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler
23 Şubat Pazar:
13.30 Bellona Kayserispor-Göztepe: Cihan Aydın
16.00 Corendon Alanyaspor-Adana Demirspor: Ozan Ergün
19.00 Trabzonspor-Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan
24 Şubat Pazartesi:
20.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Slavko Vincic
İŞTE O LİSTE: