TFF, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisini Slavko Vincic'in yöneteceğini açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray ve Fenerbahçe haberleri (GS FB spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 25'inci haftasında Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi konuk edeceği karşılaşmada Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic düdük çalacak. Vincic'in yardımcılıklarını ise Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic üstlenecek. Maçın 4'üncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

21 Şubat Cuma:

20.00 ikas Eyüpspor-Beşiktaş: Muhammet Ali Metoğlu

20.00 Sipay Bodrum FK-Atakaş Hatayspor: Ali Şansalan

22 Şubat Cumartesi:

13.30 Net Global Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor: Zorbay Küçük

16.00 Onvo Antalyaspor-Kasımpaşa: Adnan Deniz Kayatepe

19.00 Reeder Samsunspor-Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler

23 Şubat Pazar:

13.30 Bellona Kayserispor-Göztepe: Cihan Aydın

16.00 Corendon Alanyaspor-Adana Demirspor: Ozan Ergün

19.00 Trabzonspor-Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan

24 Şubat Pazartesi:

20.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Slavko Vincic

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