Fenerbahçe ve Galatasaray'dan 60 milyon Euro'luk transfer bombası! Şampiyon olan o yıldızı kapar

Fenerbahçe ve Galatasaray'dan 60 milyon Euro'luk transfer bombası! Şampiyon olan o yıldızı kapar

Trendyol Süper Lig'de büyük bir şampiyonluk yarışı içinde olan Fenerbahçe ve Galatasaray ile ilgili flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yeni sezon kadro planlamalarına şimdiden başlayan ezeli rakiplerin, dünyaca ünlü yıldızın transferi için karşı karşıya geldiği öğrenildi. İşte o futbolcu ve transferin detayları... | Son dakika Fenerbahçe ve Galatasaray haberleri (FB GS spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 20.02.2025- 10:16