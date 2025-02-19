UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. Temsilcimiz Galatasaray, Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'ı konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray - AZ Alkmaar maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. İlk maçta AZ Alkmaar'ın Galatasaray'ı 4-1 mağlup etmesinin ardından iki takım rövanş maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - AZ ALKMAAR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - AZ Alkmaar maçı 20 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

Muslera, Berkan, Davinson, Abdülkerim, Jelert, Torreira, Sara, Sallai, Mertens, Barış Alper, Osimhen.

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