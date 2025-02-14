Galatasaray'dan kendisini kulüp çalışanı olarak tanıtan kişiler için dikkat çeken açıklama geldi. İşte detaylar...

Galatasaray'dan kendisini kulüp çalışanı olarak tanıtan kişiler için dikkat çeken açıklama geldi.

Sarı kırmızılı camiadan yapılan açıklamada, "Kendisini Kulübümüz çalışanı olarak tanıtıp, maddi menfaat elde etmeye çalışan şüpheliler hakkında, Kulübümüz tarafından 13.02.2025 tarihinde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunulmuştur.

Kulübümüzün telefon ile arama yaparak bağış toplama veya satış yapma faaliyeti bulunmamaktadır. Bu kapsamda yapılan aramaların Kulübümüz ile irtibatı bulunmadığını bilgilerinize sunar, yapılan aramalara itibar edilmemesini hassasiyetle bildiririz.

Galatasaray Spor Kulübü" ifadelerine yer verildi.