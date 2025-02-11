İkas Eyüpspor, ara transfer döneminin son döneminde Galatasaray'dan Eyüp Aydın için harekete geçti.
İstanbul temsilcisi, teknik direktör Arda Turan'ın istediği Eyüp Aydın için Galatasaray'ın kapısını çaldı.
İkas Eyüpspor, Galatasaray ile yaptığı görüşmelerde 20 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar kiralanması için anlaşma sağladı.
Galatasaray'da kalmak isteyen Eyüp Aydın ise Eyüpspor'a sıcak bakmadı ve transfer gerçekleşmedi.
Galatasaray'da bu sezon 2 maçta süre bulan genç oyuncu, 1 gol attı.