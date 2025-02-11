Galatasaray'da ayrılık son anda gerçekleşmedi!

Ara transfer döneminin bitmesine sayılı saatler kala flaş bir gelişme yaşandı. İkas Eyüpspor ve Galatasaray, Eyüp Aydın'ın kiralık transferi için anlaşma sağladı. Ancak genç futbolcu, sarı kırmızılılardan ayrılmak istemeyince transfer gerçekleşmedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 12.02.2025- 00:27