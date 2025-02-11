Galatasaray'ın, Adana Demirspor maçında Dries Mertens ile kazandığı penaltı öncesi hakemler arasında ne yaşandığı çok merak ediliyordu. Bu konu hakkında 2 flaş iddia geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Sosyal medya, maçtaki kritik kararlarla çalkalanırken iki önemli iddia gündeme geldi. İlkine göre maçın orta hakemi Oğuzhan Çakır, 12. dakikada penaltıyı çaldı. Ardından da VAR'da bulunan Jakob A. Sundberg kendisini uyarıp izlemeye çağırdı.

Ancak Oğuzhan Çakır bu karara uymadı ve penaltının kullanılmasını istedi. Sabah'ın haberine göre, ikinci iddia ise VAR'da bulunan Sundberg, pozisyonu 'gri' olarak değerlendirdi ve hakem yorumu olarak kabul edip orta hakem Oğuzhan Çakır'ı davet etmedi. Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi de bu konularla ilgili hem hakemlerden hem de diğer görevlilerden bilgilendirme isterken MHK de bu iki iddiayı soruşturuyor.

35 yaşındaki Jakob Sundberg bu sezon Danimarka Ligi'nde 8 maçta görev yaparken Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi elemeleri, Uluslar Ligi organizasyonlarını da yönetti.