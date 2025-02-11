Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray ve Fenerbahçe haberleri (GS FB spor haberi)

Trendyol Lig'in 25'inci haftasında Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi konuk edeceği derbi maç 24 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'da oynanacak.

Süper Lig'de 25, 26 ve 27'nci haftanın programları açıklandı. Zirve yarışını yakından ilgilendiren Galatasaray – Fenerbahçe derbisi 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama düdüğü ise 20.00'de çalacak.

TFF'den yapılan açıklamada, maç takvimi belirlenirken takımların Avrupa Ligi'ndeki karşılaşmaları ve Türkiye Kupası maçları dikkate alınarak planlamanın yapıldığını belirtildi. Ayrıca 1 Mart'ta başlayacak Ramazan ayı nedeniyle daha önce olduğu gibi günün son maçlarının başlama saatleri 20.30 olacak belirlendi.

İŞTE TFF'NİN AÇIKLADIĞI 3 HAFTALIK PROGRAM: