Galatasaray'ın yeni transferi Przemyslaw Frankowski İstanbul'da! İşte ilk görüntüler

Galatasaray'ın Fransa'nın RC Lens ekibinden kadrosuna kattığı Przemyslaw Frankowski kendisini sarı-kırmızılı ekibin futbolcusu yapacak imzayı atmak üzere İstanbul'a geldi. İşte o görüntüler...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 10.02.2025- 20:27 Güncelleme Tarihi: 10.02.2025- 20:34