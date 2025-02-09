A. Demirspor, G.Saray maçında sahadan çekildi!
G.Saray penaltı kazandı! İşte o pozisyon
💥 SÜPER LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
💲DOLAR NE KADAR OLDU?
4
Aspor Keşfet
Son Dakika
A. Demirspor, G.Saray maçında sahadan çekildi! A. Demirspor, G.Saray maçında sahadan çekildi! 19:33
G.Saray penaltı kazandı! İşte o pozisyon G.Saray penaltı kazandı! İşte o pozisyon 19:18
Skriniar: Bizim için kolay bir maç olmadı! Skriniar: Bizim için kolay bir maç olmadı! 19:12
"F.Bahçe'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum" "F.Bahçe'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum" 19:10
Okan Buruk'tan transfer açıklaması! Okan Buruk'tan transfer açıklaması! 18:37
Mourinho'dan maç sonu flaş sözler! Mourinho'dan maç sonu flaş sözler! 18:37
Daha Eski
F.Bahçe Alanya'da 3 puanı kaptı! F.Bahçe Alanya'da 3 puanı kaptı! 18:06
G.Saray'ın 11'i açıklandı! G.Saray'ın 11'i açıklandı! 17:55
Beşiktaş'tan Gedson açıklaması! Beşiktaş'tan Gedson açıklaması! 17:55
G.Saray - Adana Demirspor | CANLI G.Saray - Adana Demirspor | CANLI 17:41
Anderson Talisca'ya gol sonrası şok! Anderson Talisca'ya gol sonrası şok! 16:57
Szymanski tarihe geçti! Szymanski tarihe geçti! 16:31