A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Adana Demirspor'un Galatasaray maçında sahadan çekilmesinin sarı kırmızılılara karşı yapılmış bir operasyon olduğunu söyledi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Süper Lig'in 23. haftasında RAMS Park'ta Galatasaray'ın konuğu olan Adana Demirspor, 11. dakikada sarı kırmızılı ekip lehine verilen penaltıya tepki göstermiş, 30. dakikada da sahadan çekilme kararı almıştı.

Bu kararı yorumlayan Levent Tüzemen, A Spor'da yayınlanan 90+1 programında "Bu maçta çekilmenin anlamı başka, bu Galatasaray'a yapılmış bir operasyondur!" ifadelerini kullandı.

İşte Levent Tüzemen'in o sözleri...