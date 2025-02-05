Galatasaray, Mario Lemina transferinin sözleşme detaylarını duyurdu.

Sarı kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mario Rene Junior Lemina'nın transferi konusunda, kulübü Wolverhampton Wanderers Football Club ile anlaşmaya varılmıştır. Bu kapsamda, futbolcunun eski kulübüne 2.500.000 EUR transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan başlayarak 1.5+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Buna göre; 2024-2025 sezonunun ikinci yarısı için 1.250.000 EUR, 2025-2026 sezonu için 2.500.000 EUR, opsiyona bağlı olarak 2026-2027 sezonu için 2.500.000 EUR garanti ücret ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.