Galatasaray'a sezon başında Fenerbahçe'den transfer olan Michy Batshuayi hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı ekip, resmi sosyal medya hesabından Belçikalı futbolcunun Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'a transfer olduğunu açıkladı. İşte detaylar...

Galatsaray'ın Belçikalı futbolcusu Michy Bathsuyi hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı ekip, 31 yaşındaki futbolcunun Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'a transferini resmi sosyal medya hesabından duyurdu. Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Michy Batshuayi Atunga'nın transferi konusunda Eintracht Frankfurt Fussball AG ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Eintracht Frankfurt Fussball AG, kulübümüze net 3.000.000 euro transfer ücreti ve 500.000 euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri yer aldı.