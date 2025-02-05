PFDK, Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı'nın bilinçli olarak kart görmesi nedeniyle sevk edilmesinde ceza tayinine yer olmadığını açıkladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), "Bilinçli sarı kart görmesi" nedeniyle kurula sev edilen Galatasaraylı oyuncu Abdülkerim Bardakcı'ya ceza verilmediğini açıkladı.

PFDK'nın bugün yaptığı toplantı sonrası şu açıklamayı yaptı:

"Galatasaray sporcusu Abdülkerim Bardakcı hakkında, 03.02.2025 tarihinde oynanan Gaziantep Futbol Kulübü - Galatasaray Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, bilinçli olarak sarı kart görmesi nedeniyle kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına karar verilmiştir."