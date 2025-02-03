GAZİANTEP FK - GALATASARAY MAÇI CANLI KESİNTİSİZ | Gaziantep FK - Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK, sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Teknik direktörler Selçuk İnan ve Okan Buruk'un taktik savaşına sahne olacak mücadelede iki ekip de başarılı olmayı hedefliyor. UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyetle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan sarı-kırmızılılar, Süper Lig'e odaklanarak moral bulmak istiyor. 17 galibiyet ve 3 beraberlikle zirvede yer alan Cimbom, Gaziantep FK karşısında hata yapmadan yoluna devam etmeyi hedefliyor. Sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle Okan Buruk'un nasıl bir ilk 11 tercih edeceği büyük merak konusu. Ara transfer döneminde yıldız golcü Alvaro Morata'yı kadrosuna katan Galatasaray, aynı zamanda Ahmed Kutucu ile de hücum hattını güçlendirdi. Ligde 26 puanla 12. sırada yer alan Gaziantep FK, taraftarı önünde etkili bir futbol sergileyerek puan veya puanlar almak istiyor. Peki, Gaziantep FK - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

Gaziantep FK - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Süper Lig'de 22. hafta mücadelesinde Galatasaray, Gaziantep FK deplasmanına konuk olacak. Şampiyonluk yarışında hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılılar, kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamlarken, Teknik Direktör Okan Buruk'un sahaya nasıl bir kadro ile çıkacağı merak ediliyor. UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax'a 2-1 mağlup olarak son 16 fırsatını kaybeden Galatasaray, Gaziantep FK karşısında moral arıyor. Süper Lig'de 3 puan için sahaya çıkacak sarı-kırmızılılar, deplasmanda oynanacak maçta liderlik yarışındaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Devre arası transfer döneminde yıldız golcü Alvaro Morata'yı kadrosuna katan Cimbom'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 26 puanla 12. sırada yer alan Gaziantep FK ise evinde oynayacağı maçta puan veya puanlar almayı hedefliyor. Peki, Gaziantep FK - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

GAZİANTEP FK - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak Gaziantep FK - Galatasaray maçı 3 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

GAZİANTEP FK - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak Gaziantep FK - Galatasaray maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Zirve yarışını doğrudan ilgilendiren Gaziantep FK - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri belli oldu:

Gaziantep FK: Burak, Arda, Viana, Daubin, Kozlowski, Mandouki, Sorescu, Ndiaye, Mustafa, Boateng, Okereke

Galatasaray: Muslera, Kaan, Abdülkerim, Sanchez, Jelert, Torreira, Sara, Ahmed Kutucu, Barış Alper, Mertens, Osimhen

OKEREKE İLE OSIMHEN KOZLARINI PAYLAŞACAK

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak Gaziantep FK - Galatasaray maçında golcüler kozlarını paylaşacak. 6 gol ile takımının en golcü ismi olan Okereke, Cimbom karşısında takımının hücum yollarındaki en büyük silahı olacak. Bu sezon Napoli'den kiralanan ve ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden biri olan Victor Osimhen'de sarı-kırmızılılar için gol ya da goller arayacak. Ligde oynadığı 15 maçta 12 gol kaydeden Nijeryalı golcü son olarak Avrupa'da oynanan Ajax maçında da takımının tek golünü kaydetmişti. İşte Okereke ve Osimhen'in Süper Lig istatistikleri:

GALATASARAY'DA HEDEF 3 PUAN

UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax deplasmanında 2-1 kaybeden Galatasaray, ilk 8 avantajını kaybetti. Play-off turunda AZ Alkmaar ile oynayacak sarı-kırmızılılar, ligde sürdürdüğü şampiyonluk yarışısında hata yapmak istemiyor. Uzun süre sonra alınan mağlubiyetin ardından yaralarını sarmak isteyen Cimbom, Gaziantep FK karşısında 3 puan almak için sahaya çıkacak.

21 MAÇTIR YENİLMİYOR

UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax'a 2-1 mağlup olan Galatasaray'ın 26 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Süper Lig'de oynadığı son 21 maçı ise kaybetmeyen Cimbom, en son yenilgisini geçtiğimiz sezon evinde oynadığı Fenerbahçe maçında yaşadı. Bu karşılaşmalardan 18'ini kazanan sarı-kırmızılılar, 3 müsabakadan ise beraberlikle ayrıldı.

YUNUS AKGÜN VE JAKOBS SAKAT

Süper Lig'de oynanacak 22. hafta maçı için Gaziantep'e giden Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Yunus Akgün ve Ismail Jakobs kadroda yer almadı. Aşil tendonunda kısmi hasar olan Jakobs ile Ajax maçında sakatlanarak sol dizinde esneme ve kapsül içi kanama tespit edilen Yunus Akgün'ün tedavilerine devam edildiği açıklandı.

NELSSON GALATASARAY'DAN AYRILIYOR MU?

Gaziantep FK kafilesinde Victor Nelsson'da yer almazken, Galatasaray tarafından yapılan açıklamada, "Son antrenmana katılmayan Victor Nelsson, muhtemel bir transfer ihtimali nedeniyle kendi isteği doğrultusunda kamp kadrosunda yer almamıştır." ifadelerine yer verildi.

5 İSİM SINIRDA YER ALIYOR

Gaziantep FK maçı öncesi hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray'da 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Kritik karşılaşmada forma giymeleri ve kart görmeleri durumunda Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Fernando Muslera, Abdülkerim Bardakcı ve Yunus Akgün 23. haftada oynanacak Adana Demirspor maçında cezalı duruma düşecek.

BARIŞ ALPER YILMAZ 100. LİG MAÇINA HAZIRLANIYOR

Ankara Keçiörengücü'nden Galatasaray'a transfer olan ve gösterdiği gelişimle ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen Barış Alper Yılmaz, Gaziantep FK maçında süre alması durumunda dalga diyecek. Süper Lig'de 100. maçına çıkmaya hazırlanan genç futbolcu, Galatasaray'da 4. sezonunu geçiriyor. Oynadığı 99 karşılaşmada 20 defa rakip fileleri havalandıran Barış Alper Yılmaz, sarı-kırmızılı formayla toplam 139 karşılaşmada süre aldı.

GAZİANTEP FK İLE GALATASARAY ARASINDA 12. RANDEVU

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında karşı karşıya gelecek olan Gaziantep FK ile Galatasaray 12. randevularına çıkmaya hazırlanıyor. Bugüne kadar oynanan karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar 9 maçtan üstün ayrılırken, kırmızı-siyahlılar da 1 karşılaşmada kazanan taraf oldu. İki takım arasında oynanan 1 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Süper Lig'de oynanan 11 maçta Galatasaray 26 kez gol sevinci yaşarken, Gaziantep FK ise 11 golle karşılık verdi.

MAÇI KADİR SAĞLAM YÖNETECEK

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Gaziantep FK - Galatasaray maçının hakemi Kadir Sağlam oldu. Sağlam'ın yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Murat Ergin Gözütok yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Burak Olcar üstlenecek.

VAR HAKEMİ AÇIKLANDI

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak Gaziantep FK ile Galatasaray maçının VAR hakemi İtalyan Fabio Maresca oldu. AVAR'da ise İbrahim Çağlar Uyarcan görev alacak.