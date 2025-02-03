Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray deplasmanda Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti. Bu karşılaşmayla birlikte sarı-kırmızılı ekip puanını 57'ye yükselterek ligde liderliğini sürdürdü. İşte maçın detayları...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 5. dakikada Ahmed Kutucu kaydetti.

SARI-KIRMIZILI FORMAYLA İLK GOL

Ahmed Kutucu'nun Gaziantep FK'ya attığı gol aynı zamanda Galatasaray formasıyla attığı ilk gol oldu.

BARIŞ ALPER YILMAZ DALYA DEDİ

Maça yedek kulübesinde başlayan ve karşılaşmanın 63. dakikasında Elias Jelert yerine oyuna dahil olan Barış Alper Yılmaz, Trendyol Süper Lig'de 100. karşılaşmasına çıkmış oldu.

ALVARO MORATA İLK KEZ

Galatasaray'ın Milan'dan ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Alvaro Morata, Gaziantep FK karşısında ilk kez sarı-kırmızılı formayı giymiş oldu. İspanyol futbolcu, karşılaşmanın 69. dakikasında Dries Mertens'in yerine oyuna dahil oldu.

SARI KART SINIRINDA OLAN İSİMLER CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Galatasaray'da Gaziantep FK karşısında sarı kart sınırında olan ve bu karşılaşmada da kart gören Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Fernando Muslera ve Abdülkerim Bardakcı, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Adana Demirspor maçında cezalı olmaları sebebiyle forma giyemeyecekler.

Bu karşılaşmayla birlikte Galatasaray, 57 puana yükselerek liderliğini sürdürdü. Gaziantep FK ise 26 puanda kaldı ve 12. sırada yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray sahasında Adana Demirspor'u; Gaziantep FK ise Net Global Sivasspor'u ağırlayacak.