TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a kuzeyden 18'lik orta saha! Takıma gençlik aşısı

Ara transfer döneminin resmen başlamasının ardından Galatasaray'da da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Gabriel Sara'nın sakatlandığı dönemde hem Süper Lig'de hem de Avrupa Ligi'nde kritik kayıplar yaşayan sarı-kırmızılı ekip orta sahaya muhakkak bir takviye yapmak istiyor. Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Cimbom'un gündemine son olarak sürpriz bir isim geldi. İşte o isim ve detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 30.01.2025- 09:22