Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 8. haftasında Galatasaray konuk olduğu Ajax'a 2-1 mağlup oldu.

Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk maç sonu açıklamalarda bulundu.

İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ

Okan Buruk: "Avrupa Ligi'nin en çok pozisyon üreten en fazla gol atan takımıyız ama genel olarak çok fazla gol yedik. Buradan ilk 8'e girememe nedenimiz yediğimiz goller. İyi kadroya sahibiyiz, iyi oyunculara sahibiz. Üç oyuncumuz katılacak Avrupa listemize. Bugün üç tane de cezalı oyuncu verdik sonraki maç için. Takımımıza uygun takviyeler yapacağız."

"Icardi'nin sakatlığı sonrası bundan sonra da o iki sistemi oynamaya çalışacağız. Yapacağımız transferler önemli."

BURUK'TAN MORATA SÖZLERİ

"Evet düşünüyoruz. Tottenham maçında Icardi'li sistem tadı damağımızda kalmıştı." ifadelerini kullandı.