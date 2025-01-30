UEFA Avrupa Ligi'nin 8. hafta mücadelesinde Galatasaray deplasmanda Ajax'a konuk oluyor. Yeni formatın son maçında iki ekip de 3 puanı hanesine yazdırmak için sahada olacak. Sarı-kırmızılılar, ilk 8 içinde yer alarak doğrudan son 16 turuna kalmayı hedefliyor. 7 hafta sonunda 13 puanla 9. sırada yer alan Cimbom, galibiyetle birlikte yukarı çıkmayı amaçlıyor. Ajax - Galatasaray maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. hafta mücadelesinde Galatasaray deplasmanda Ajax'a konuk oluyor. Yeni formatın son maçında iki ekip de 3 puanı hanesine yazdırmak için sahada olacak. Sarı-kırmızılılar, ilk 8 içinde yer alarak doğrudan son 16 turuna kalmayı hedefliyor. 7 hafta sonunda 13 puanla 9. sırada yer alan Cimbom, galibiyetle birlikte yukarı çıkmayı amaçlıyor.

MAÇIN İLK 11'LERİ

Ajax: Pasveer, Gaei, Hato, Sutalo, Baas, Taylor, Henderson, Fitz-Jim, Godts, Traore, Brobbey

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Abdülkerim, Sanchez, Berkan, Torreira, Sara, Barış Alper, Yunus Akgün, Mertens, Osimhen

AJAX - GALATASARAY MAÇINI HABERİMİZDEN CANLI OLARAK İZLEYEBİLİRSİNİZ...

AJAX ÖNE GEÇTİ

AJAX - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında oynanan Ajax - Galatasaray maçı 30 Ocak Perşembe günü saat 23.00'de başladı. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

AVRUPA'DA 326. KARŞILAŞMA

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Ajax deplasmanına konuk olacak Galatasaray, 326. sınavına çıktı. Avrupa kupalarında oynadığı 325 maçta 116 galibiyet alan Cimbom, 121 mücadeleden ise mağlubiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, 88 karşılaşmayı da beraberlikle tamamladı.

Bu karşılaşmalarda 447 defa rakip fileleri havalandıran Galatasaray, kalesinde ise 490 gole engel olamadı.

KUPA 2'DE 102. MAÇ

Kupa 2 olarak da bilinen UEFA Avrupa Ligi'nde 102. maçına çıkmaya hazırlanan Galatasaray, 1999-2000 sezonunda kupayı kazanma başarını göstermişti. Avrupa'da kupa kazanan tek Türk takımı olma başarını gösteren Cimbom, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 101 maçta 40 galibiyet, 35 beraberlik ve 26 mağlubiyet aldı. Kupa 2'de 164 kez gol sevinci yaşayan sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 133 gol gördü.

GALATASARAY 26 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Hem UEFA Avrupa Ligi'nde hem de Trendyol Süper Lig'de namağlup bir şekilde yoluna devam eden Galatasaray, 26 maçtır kaybetmiyor. Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys'a kaybeden Cimbom, ardından oynadığı tüm maçlarda yenilgi yüzü görmedi. Bu karşılaşmalarda 18 galibiyet alan sarı-kırmızılılar, 8 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı.

5 FUTBOLCU SINIRDA

UEFA Avrupa Ligi 8. hafta maçında Ajax'a konuk olacak Galatasaray'da 5 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Teknik Direktör Okan Buruk'un şans vermesi durumunda sahada olması beklenen Davinson Sanchez, Lucas Torreira, Dries Mertens, Yunus Akgün ve Victor Osimhen, kart görmeleri durumunda bir sonraki turda cezalı duruma düşecek.

SON 3 HAFTADIR KAZANAMIYOR

UEFA Avrupa Ligi'nde Rigas Skola deplasmanında 1-0 kaybederek gündem olan Ajax, son 3 maçını da kaybederek beklenmedik bir düşüş yaşadı. Oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Hollanda temsilcisi, 10 puanla 16. sıraya kadar geriledi. Kupa 2'de ilk maçında Beşiktaş'ı 4-0 yenen kırmızı-beyazlılar, ilk 4 hafta sonrası alınan mağlubiyetlere son vermek istiyor. Galatasaray karşısında çıkış arayan Hollanda temsilcisi, Hollanda 1. Futbol Ligi'nde (Eredivise) ise bir maç eksikle PSV'nin 4 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

AJAX İLK 8 ŞANSINI KAYBETTİ

Real Sociadad ve Lazio karşısında aldığı mağlubiyetlerin ardından Rigas Skola deplasmanında da 1-0 kaybeden Ajax, ilk 8 şansını kaybetti. Son 16 turu için play-off oynayacak kırmızı-beyazlılar, Galatasaray karşısında fikstür avantajını yakalamak için sahaya çıkacak. Kupanın favori takımlarından biri olan Ajax, 10 puanla 16. sırada bulunuyor.

FARIOLI İLE OKAN BURUK KOZLARINI PAYLAŞIYOR

Antrenörlük kariyerine Roberto De Zerbi'nin yanında başlayan ve kısa süre içerisinde önemli yerlere gelen Francesco Farioli, 2020 yılında Çağdaş Atan'ın ekibinde yer alıyordu. 8 aylık görevin ardından Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü olarak kariyerine devam eden Farioli, Aralık 2021 ile Şubat 2023 tarihleri arasında Alanyaspor'u çalıştırdı. Buradan Fransa'nın Nice takımına giden genç çalıştırıcı, sezon başında ise Ajax'ın yeni teknik direktörü olma başarını gösterdi. Türkiye'yi yakından tanıyan Farioli ile Süper Lig'in son şampiyon hocası Okan Buruk'un karşı karşıya geleceği haftada kimin kazanacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor.

İKİ TAKIM ARASINDA İLK RESMİ MAÇ

Hollanda takımları ile bugüne kadar 9 maça çıkan Galatasaray, Ajax ile ilk randevusuna çıktı. Sarı-kırmızılıların UEFA organizasyonlarında mücadele edeceği 112. takım olacak Ajax, daha önce 2 özel müsabakada Cimbom'un konuğu olmuştu. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin açılış maçında 15 Ocak 2011 tarihinde Ajax ile özel maç yapıldı. Bu müsabaka golsüz eşitlikle tamamlanırken, ikinci karşılaşma ise 11 Ocak 2014'te Antalya'da özel bir turnuvada gerçekleşti. Söz konusu maçı Galatasaray 2-1 kazandı.

GALATASARAY HOLLANDA DA GALİP GELEMİYOR

Galatasaray, Hollanda takımlarına 5 defa konuk oldu. PSV ile oynadığı 4 karşılaşmayı da kaybeden Cimbom, AZ Alkmaar karşısında ise berabere kaldı. Bu sezon ilk defa Hollanda'dan puanla dönen sarı-kırmızılılar, Ajax karşısında da ilk 3 puanını almak için sahaya çıktı.

GALATASARAY İLK 8'E NASIL KALIR?

Ajax ile kritik bir maça çıkacak Galatasaray'ın tur şansı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Hollanda'da berabere kalması durumunda ilk 8'e kalma şansı diğer maçlarda alınacak sonuçlara göre devam ediyor. Peki, Galatasaray ilk 8'e nasıl kalır?

Galatasaray'ın ilk 8 içerisinde yer alan Anderlecht ve FCSB'den daha iyi averajı bulunuyor. İki takımın mağlup olması durumunda Galatasaray, beraberlik alsa dahi bu ekipleri geçebilecek. Ancak Bodo Glimt, Viktoria Plzen, Olympiakos ve Glasgow Rangers'ın kazanmaması, AZ Alkmaar ve Union Saint-Gilloise'nın da en fazla 3 farklı galip gelmesi gerekiyor.

Sarı-kırmızılı ekip, Ajax'a mağlup olması durumunda ise ilk 8'e giremeyerek 13 puanla play-off turundan organizasyona devam edecek.