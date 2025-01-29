G.Saray'da hedef ilk 8'e girmek! İşte Okan Buruk'un Ajax karşısındaki 11'i
Son dakika Galatasaray haberi | UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Ajax ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekibin grup aşamasını ilk 8'de tamamlayabilmesi için bu maçtan mutlaka galibiyetle ayrılması gerekiyor. Avrupa kupalarındaki 326. maçına çıkacak olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un sahaya süreceği ilk 11 büyük bir merak konusu. İşte Galatasaray'ın Ajax karşısındaki muhtemel 11'i... (GS spor haberleri)
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Yayın Tarihi: 29.01.2025- 15:33