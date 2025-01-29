Ajax ile ilk resmi randevu Galatasaray ile Ajax ilk kez bir resmi maçta karşı karşıya gelecek.

Ajax, sarı-kırmızılı ekibin 1956'dan bu yana UEFA organizasyonlarında mücadele edeceği 112. takım olacak. Hiçbir resmi müsabakada eşleşmeyen iki takım, daha önce 2 özel maçta rakip oldu.