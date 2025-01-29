Galatasaray'da Osimhen hareketliliği! Dikkat çeken bonservis teklifi

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray, sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen'i kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ara transfer döneminde takıma önemli takviyeler yapmayı hedefleyen sarı-kırmızılı yönetim, taraftarların sevgilisi haline gelen Nijeryalı golcünün bonservisini almak için harekete geçti. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Galatasaray Osimhen için dikkat çeken bir teklif sundu. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 29.01.2025- 11:26 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025- 11:41