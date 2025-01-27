TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray'da son dakika Rashford gelişmesi!

Trendyol Süper Lig'de büyük bir şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe ile Galatasaray, Manchester United forması giyen 27 yaşındaki oyuncu Marcus Rashford'ı gündemine almıştı. İngiliz basınında yer alan habere göre; yıldız futbolcunun her iki takımla da yaptığı görüşmelerin sonucu belli oldu. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 27.01.2025- 14:47 Güncelleme Tarihi: 27.01.2025- 15:10