Galatasaray ara transfer döneminde ilk transferini gerçekleştirdi ve Eyüpspor'da forma giyen Ahmed Kutucu'yu kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılılar bu transfer için Eyüpspor'a 5 milyon 962 bin 500 Euro bonservis bedeli öderken, Ahmed ile de 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray'ın, Ahmed Kutucu'nun transferi konusunda Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Ahmed Kutucu'nun transferi konusunda Eyüpspor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Bu çerçevede, futbolcunun eski kulübüne net 5 milyon 962 bin 500 Euro transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmış olup, 2024-2025 sezonu için net 20 milyon TL, 2025-2026 sezonu için net 50 milyon TL, 2026-2027 sezonu için net 60 milyon TL ve 2027-2028 sezonu için net 75 milyon TL sezonluk ücret alacaktır."