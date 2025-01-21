UEFA Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Galatasaray, oynanan Dinamo Kiev ile karşılaştı.
Bu mücadelenin 50. dakikasında sarı-kırmızılı ekipte Barış Alper Yılmaz kırmızı kart gördü.
VAR'a giden hakem, kırmızı kartı iptal etti ve 51. dakikada Cimbom lehine penaltı verdi.
İŞTE YAŞANANLAR:
- Barış ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. - VAR'dan penaltı kontrolü yapıldı. - Barış'ın kartı iptal edildi, Galatasaray penaltı kazandı. - Osimhen penaltıyı gole çevirdi. ⚽ 3. golün hikayesi. pic.twitter.com/41JwsERn3q— TRT Spor (@trtspor) January 21, 2025