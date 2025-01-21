İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu
Ülke puanında son durum ne?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
💥Çılgın Sayısal Loto sonuçları! (20 Ocak)
2
Aspor Keşfet
Son Dakika
İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu 20:34
Ülke puanında son durum ne? Ülke puanında son durum ne? 20:26
Önce kırmızı sonra penaltı! Önce kırmızı sonra penaltı! 19:41
Aslan'a evinde Kiev şoku! Aslan'a evinde Kiev şoku! 18:19
Okan Buruk: Avrupa'da oynuyorsanız... Okan Buruk: Avrupa'da oynuyorsanız... 17:35
Solskjaer: Beşiktaş'a her şeyimi vermek istiyorum Solskjaer: Beşiktaş'a her şeyimi vermek istiyorum 16:30
Daha Eski
G.Saray'ın ilk 11'i belli oldu! G.Saray'ın ilk 11'i belli oldu! 16:24
Galatasaray - Dinamo Kiev maçı yayın bilgileri! Galatasaray - Dinamo Kiev maçı yayın bilgileri! 16:20
Fenerbahçeli sporcu Bolu'daki yangında hayatını kaybetti Fenerbahçeli sporcu Bolu'daki yangında hayatını kaybetti 16:13
Trabzonspor’da Kadın Komisyonu belirlendi Trabzonspor’da Kadın Komisyonu belirlendi 14:17
F.Bahçe'nin Avrupa mesaisi başladı F.Bahçe'nin Avrupa mesaisi başladı 13:56
G.Saray dudak uçuklatan teklifi reddetti! G.Saray dudak uçuklatan teklifi reddetti! 13:49