UEFA Avrupa Ligi 7. maçında Galatasaray, RAMS Park'ta Ukraynalı rakibi Dinamo Kiev'i konuk edecek. Mutlak galibiyet hedefleyen sarı-kırmızılılar, finale giden yolda, ilk 8 hedefi için taraftarıyla Ali Sami Yen'de tek yumruk olacak. Ligde namağlup ilerleyen Cimbom, 6 maçta üç galibiyet ve üç beraberlikle 12 puanda ve 6. sırada bulunuyor. Estonyalı hakem Kristo Tohver'in yöneteceği maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Galatasaray - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray - Dinamo Kiev maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde 7. maçına çıkacak olan Galatasaray, RAMS Park'ta Ukraynalı rakibi Dinamo Kiev'i konuk edecek. Hem Süper Lig'in hem de Avrupa'nın namağlup takımı sarı-kırmızılılar, ilk 8 yolunda önemli bir adım atmak istiyor. Estonyalı Kristo Tohver'in düdük çalacağı maçın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Galatasaray - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY - DINAMO KIEV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Dinamo Kiev maçı 21 Ocak Salı günü saat 18.30'da oynanacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

GALATASARAY - DINAMO KIEV MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Kerem, Torreira, Yunus, Mertens, Barış, Osimhen.

Dinamo Kiev: Bushchan, Vivcharenko, Dyachuk, Popov, Tymchyk, Buyalsky, Pikhalonok, Mykhailenko, Voloshyn, Kabaiev, Vanat.

GALATASARAY - DINAMO KIEV MAÇI CANLI İZLE

LİGİN SON SIRASINDA

Galatasaray, çıktığı 6 maçta üç galibiyet ve üç beraberlikle 12 puanda ve 6. sırada bulunuyor. PAOK, Elfsborg ve Tottenham ile iç sahada oynadığı maçları galibiyetle geçen temsilcimiz, deplasmanda oynadığı Riga Skola, AZ Alkmaar ve Malmö maçlarından ise birer puanla sahadan ayrıldı.

Rakibimiz Dynamo Kyiv ise çıktığı 6 maçtan puan almayı başaramadı ve lig tablosunun son sırasında bulunuyor.

EN FAZLA GOL GALATASARAY MAÇLARINDA

Dynamo Kiev, Avrupa kupaları tarihinde Türk takımlarını en fazla mağlup eden ekip konumunda (13) ancak temsilcilerimize rakip olduğu son dört maçı kaybetti ve daha önceki 22 karşılaşmada aldığı yenilgi sayısını geride bıraktı (13G 6B 3M). Galatasaray'ın bu sezon Avrupa Ligi'nde oynadığı altı maçın tamamı karşılıklı gollere sahne oldu ve bu karşılaşmalarda toplam 26 gol atıldı (Galatasaray 15-11 Rakipler). Sarı-kırmızılılar, turnuvanın lig aşamasında geride kalan altı haftada maçları en fazla gole sahne olan takım konumunda.

Avrupa kupalarında oynadığı son altı maçı kaybeden Dynamo Kiev, kulüp tarihinde bu turnuvalarda daha uzun mağlubiyet serisi yaşamadı.

Evinde oynadığı son üç Avrupa kupası maçını kazanan Galatasaray, daha uzun bir seriyi en son Aralık 2000-Eylül 2001 arasında üst üste yedi iç saha galibiyeti aldığı süreçte yakaladı.

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İSTATİSTİKLER

Bu sezon Avrupa Ligi'nde en fazla şut çeken (120), beklenen gol değeri üreten (14.1 xG) ve net gol pozisyonu yakalayan (34) takım Galatasaray. Evinde oynadığı son üç Avrupa kupası maçında en az üçer gol atan sarı-kırmızılılar, kulüp tarihinde daha uzun bir seri yakalayamadı.

Avrupa Ligi'nin 2024/25 sezonunda kalesine en fazla toplam (119) ve isabetli şut (50) gelen takım olan Dynamo Kiev, geride kalan altı haftada en fazla gol yiyen ekip konumunda (15).

Bu sezon Avrupa Ligi'nde beş golü bulunan Yunus Akgün, Burak Yılmaz'dan (2012/13'te 8 gol) bu yana Galatasaray formasıyla bir Avrupa kupası sezonunda en yüksek sayıya ulaşan oyuncu konumunda.

Avrupa Ligi'nin 2024/25 sezonunda en fazla şut pası veren oyuncu (27), turnuva tarihinde en fazla asist yapan iki oyuncudan biri olan Dries Mertens (17; Bruno Fernandes ile eşit). Belçikyalı yıldız, Galatasaray'ın attığı son beş golün dördünde pası veren isimdi.