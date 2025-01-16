Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi sitesinden Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararları açıklandı. Fenerbahçe'ye toplam 2 milyon 208 bin TL para cezası verilirken Galatasaray'a ise 390 bin TL para cezası verildi. Ayrıca Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk'e "müsabaka sonrası medyaya yapmış olduğu beyanlarında yer alan sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle" 450.000 TL para cezası verildi.

PFDK'nın almış olduğu kararların tamamı şu şekilde:

"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 16.01.2025 tarih ve 33 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- BELLONA KAYSERİSPOR Kulübünün, 11.01.2025 tarihinde oynanan BELLONA KAYSERİSPOR-REEDER SAMSUNSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN KUZEY ALT D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

2-ADANA DEMİRSPOR A.Ş.'nin, 12.01.2025 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-ADANA DEMİRSPOR A.Ş.Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL Kulübünün, 12.01.2025 tarihinde oynanan RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, sportif ekipman talimatına aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

4-GALATASARAY A.Ş.'nin, 12.01.2025 tarihinde oynanan RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 390.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN KUZEY E bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

GALATASARAY A.Ş. idarecisi METİN ÖZTÜRK'ün, müsabaka sonrası medyaya yapmış olduğu beyanlarında yer alan sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle FDT'nin 38/1-a maddesi uyarınca ve FDT'nin 11. maddesinde düzenlenen tekerrür hükmü uygulanarak 450.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- TÜMOSAN KONYASPOR Kulübünün, 13.01.2025 tarihinde oynanan TÜMOSAN KONYASPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TÜMOSAN KONYASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU TRİBÜN DOĞU ALT A, KUZEY KALE ARKASI TRİBÜN KUZEY ALT C-D ve ŞEHİTLER GÜNEY KALE ARKASI TRİBÜN GÜNEY ALT E bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

6-FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 13.01.2025 tarihinde oynanan TÜMOSAN KONYASPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 8. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 660.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN KUZEY ÜST A-B-C bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu FDT'nin 53/8. maddesi kapsamındaki çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 780.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 12.01.2025 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yayınlanan Sportmenliğe Aykırı Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/4-b maddesi uyarınca 600.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- TEKSÜT BANDIRMA SPOR Kulübü teknik sorumlusu MUSTAFA GÜRSEL'in, 10.01.2025 tarihinde oynanan SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.-TEKSÜT BANDIRMA SPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, sportmenliğe aykırı hakareti nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, 12.01.2025 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER-MKE ANKARAGÜCÜ Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 84.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY ALT TRİBÜN 123-124 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

9- YENİ MALATYASPOR Kulübü sporcusu YİĞİT ULAŞ'ın, 12.01.2025 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-YENİ MALATYASPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YENİ MALATYASPOR Kulübü sporcusu ENES SAVUCU 'nun, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

10-AHLATCI ÇORUM FK'nın, 13.01.2025 tarihinde oynanan AHLATCI ÇORUM FK-UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 105.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU TRİBÜN D1, VIP TRİBÜNÜ A bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada AHLATCI ÇORUM FK antrenörü ZİYA AKÇEKEN 'in, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 29.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AHLATCI ÇORUM FK kaleci antrenörü TEMEL DOMAÇOĞLU 'nun, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 29.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- İSKENDERUNSPOR A.Ş. teknik sorumlusu GÜRKAN ASLAN'nın, 07.01.2025 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-İSKENDERUNSPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- ONVO ANTALYASPOR Kulübünün, 07.01.2025 tarihinde oynanan ONVO ANTALYASPOR-KOCAELİSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, meydana gelen saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

13- KIRKLARELİSPOR Kulübünün, 08.01.2025 tarihinde oynanan KIRKLARELİSPOR-SİPAY BODRUM FK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içerisinde kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

14-RAMS BAŞAKŞEHİR FK'nın, 08.01.2025 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 40/2. maddesi uyarınca 47.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

15-FATİH AKYEL'in, PFDK'nın 08.06.20211 tarih ve 2010/2011-295E. 2010/2011-1421K. sayılı kararı hakkında; yargılamanın iadesi talebinin FDT'nin 91. maddesindeki koşulları taşımadığından REDDİNE,

Karar verilmiştir."