Nelsson ile ayrılık görüşmesi! Galatasaray bonservisini belirledi
Okan Buruk'un fazla forma şansı vermediği ve Galatasaray'da takımdan ayrılması beklenen Victor Nelsson ile ilgili Danimarka basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı kırmızılı ekiple ayrılık görüşmelerinin başladığı belirtilirken bonservis bedelinin de belirlendiği yazıldı. İşte detaylar...
Galatasaray'da gözden düşen ve forma şansı bulamaması nedeniyle takımdan ayrılmak isteyen Victor Nelsson için ülkesi Danimarka'dan sıcak bir iddia gündeme getirildi.
Sarı kırmızılı ekiple yol ayrımındaki Nelsson için belirlenen bonservis bedelinin 12 milyon euro olduğunu yazan Danimarka basını, 26 yaşındaki savunmacının menajerinin Galatasaray'la görüştüğünü vurguladı.
5 büyük ligden birinde forma giymek isteyen Nelsson'un menajerinin bu rakamı aşağıya çekmeye çalıştığı da haberde yer aldı.
Nelsson için en son Belçika ekibi Anderlecht devreye girmiş ve Galatasaray'a 7 milyon euro'luk teklif yapmıştı.
Ancak, rakamı az bulan sarı kırmızılı yönetim bu teklifi geri çevirmişti.
GOURI TRANSFERİNDE TAKAS İSTEMİŞLERDİ
Öte yandan, Galatasaray'ın Rennes'de forma giyen Amine Gouri için yaptığı teklif sonrası, Fransız ekibi Nelsson'un dahil olduğu bir takas teklifi yapmıştı.
Galatasaray'ın 13 milyon euro ve 2 milyon euro'luk bonus teklifine yanıt olarak Rennes "8 milyon euro artı Victor Nelsson'u istiyoruz" dönüşünü yaptığı ortaya çıkmıştı.
Ancak Galatasaray yönetimi bu teklife de olumsuz yanıt vermişti.