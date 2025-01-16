Nelsson ile ayrılık görüşmesi! Galatasaray bonservisini belirledi

Okan Buruk'un fazla forma şansı vermediği ve Galatasaray'da takımdan ayrılması beklenen Victor Nelsson ile ilgili Danimarka basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı kırmızılı ekiple ayrılık görüşmelerinin başladığı belirtilirken bonservis bedelinin de belirlendiği yazıldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 16.01.2025- 20:48