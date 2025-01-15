Kerem Aktürkoğlu Galatasaray taraftarına isyan etti! "Nankörlük"
Son dakika spor haberi: Sezon başında Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, bir sosyal medyada sarı-kırmızılı taraftarın kendisine yaptığı yoruma isyan etti. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Kerem Aktürkoğlu sezon başında Galatasaray'dan ayrılarak sürpriz bir şekilde Portekiz ekibi Benfica'nın yolunu tutmuştu.
Burada son olarak Portekiz Lig Kupası'nı kazanmanın mutluluğunu yaşayan oyuncuyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Futbolcu son olarak sosyal medyadan Galatasaraylı bir taraftarın kendisine yönelik bir eleştirisine yanıt verdi.
Kerem Aktürkoğlu, bir Galatasaray taraftarının, "Bu yazdığıma katılmayanlar olabilir saygı duyuyorum ama Galatasaray'ın hem Avrupa hem de ligde bu kadar puan tutturmasında Kerem'in ayrılmasının da payı var. Kerem'in istikrarına, hücuma katkısına lafım yok. Kaç tane de maça direkt etki etti ama oyununun da ciddi bagajı var." yorumuna sitem etti.
Milli yıldız sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Ben de size bir soru sormak istiyorum: Galatasaray'ın en başarılı olduğu anda dahi aklınıza Galatasaray'a emek veren ve Galatasaray'dan ayrılmış olmasına rağmen camiasının mutluluğu ile huzur bulan eski bir sporcunun aklınıza gelmesi, ne tür bir eleştiri kültürünün ürünü acaba?
Rakamlar, kazanılan kupalar, goller değil bahsettiğim; aksi takdirde sizin de dediğiniz gibi, bunları tamamen yok saymak, "nankörlük" olurdu. Galatasaray seviyesine ulaşan her oyuncunun hikayesinin temelinde sayısız fedakarlık vardır, ben de darbe aldıkça güçlenmeye alışkınım. Ancak bu benim duygularım olmadığı anlamına gelmez. Olumlu bir durumu anlatırken dahi, pesimist ve anlamsız bir rövanşist tavır içinde olmanızın suçlusu maalesef ben değilim. Benden ne istediğinizi de açıkçası anlamıyorum.
Huzurla, mutlulukla futbol hayatına devam etmek, birkaç saat sonraki maçına konsantre olmak isteyen bir sporcuyum. Cevap hakkımı kullandığımda da eleştirileceğimi, "Maç günü hâlâ yorumları takip ediyor, ne mutsuz, işte bu yüzden…" denileceğini biliyorum, öyle değil.
Ne işle meşgul olduğunuzu bilmiyorum ama umarım sizin mesleğiniz ile alakalı yorum yapan insanlar da eleştirilerini gerçek olmayan, ezberlenen sözler ve efsaneleşen kalıplar üzerinden gerçekleştirmez.
Çünkü bugünün öznesi ben olurum; yarın, bugün çok başarılı olan diğer kardeşlerim..."