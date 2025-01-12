Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında RAMS Başakşehir sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor. Her iki takım da sahadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. RAMS Başakşehir - Galatasaray karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında RAMS Başakşehir, Fatih Terim Stadyumu'nda Galatasaray'ı konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

RAMS Başakşehir: Muhammed, Onur, Hamza, Opoku, Lima, Deniz, Ömer Faruk, Kemen, Davidson, Keny, Piatek.

G.Saray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jaboks, Torreira, Kerem, Mertens, Yunus, Barış, Osimhen.

RAMS BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında oynanan RAMS Başakşehir - Galatasaray maçı 12 Ocak Pazar günü saat 19.00'da başladı.

RAMS BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan RAMS Başakşehir - Galatasaray maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

GALATASARAY DEPLASMANDA KAZANIYOR

Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde bu sezon deplasmanda oynadığı tüm maçları kazanan Galatasaray ligde zirvede yer alıyor. Fenerbahçe, Adana Demirspor, Antalyaspor, Bodrum FK, Sivasspor ve Kayserispor deplasmanlarına konuk olan sarı-kırmızılılar, tüm rakiplerini mağlup ederek, 18 hafta sonunda 47 puan topladı.

RAMS BAŞAKŞEHİR İLE GALATASARAY ARASINDA 37. RANDEVU

Ziraat Türkiye Kupası'nın ardından Süper Lig'de de karşı karşıya gelen RAMS Başakşehir ile Galatasaray 37. randevularına çıktı. Oynanan karşılaşmalardan 18'inde sarı-kırmızılılar üstünlük sağlarken, 9 maçı da Başakşehir kazandı. İki takım arasında oynanan 9 mücadele beraberlikle tamamlandı.

BAŞAKŞEHİR 6 MAÇTIR KAZANAMIYOR

RAMS Başakşehir, Galatasaray'ı konuk ettiği son 6 Süper Lig maçını da kazanamadı. Çağdaş Atan yönetiminde 19. haftada oynanacak karşılaşmada 3 puanı alan taraf olmak isteyen turuncu-lacivertliler, etkili bir oyun ortaya koymak istiyor.

NAMAĞLUP YOLA DEVAM

Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde son iki sezonda Süper Lig şampiyonluğunu kazanan Galatasaray, 2024-2025 sezonunda namağlup bir şekilde yoluna devam ediyor. Son olarak Young Boys karşısında kaybeden sarı-kırmızılılar, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra çıktığı 22 maçta 16 galibiyet ve 6 beraberlik aldı.

MAÇIN HAKEMİ KARAOĞLAN!

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, RAMS Başakşehir - Galatasaray maçının hakemi Atilla Karaoğlan oldu. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını İbrahim Bozbey ve Ali Can Alp yapıyor. Dördüncü hakemlik görevini Ayberk Demirbaş üstlendi.