Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında RAMS Başakşehir ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'a Gabriel Sara'dan kötü haber geldi.

Sarı-kırmızılılar, Brezilyalı yıldızın sağ diz iç yan bağlarında orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi:

Ziraat Türkiye Kupası 1. haftasındaki RAMS Başakşehir karşılaşmasında sağ diz iç yan bağlarında ağrı hisseden Gabriel Sara'nın sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan MR tetkiklerinde sağ diz iç yan bağlarında orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

Futbolcumuzun sahalara geri dönüş süresiyle ilgili kulübümüz ve sağlık ekibimiz tarafından herhangi bir zaman verilmemiş olup, yoğun maç takvimi içerisinde klinik seyrine göre hareket edilecektir.