G.Saray evinde Göztepe'yi konuk ediyor!
G.Saray'ın yıldızına Fatih Terim kancası! Yönetim harekete geçti
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Omuz için tam 7 hareket👊
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