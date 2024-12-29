Galatasaray'ı şampiyonluktan etmişti ara transferde Aslan oluyor! Cimbom eski Beşiktaşlı yıldızı kapıyor

Galatasaray'da ara transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Ocak ayında iddialı takviyeler yaparak sezon sonunda şampiyon olmak isteyen Cimbom'dan flaş bir hamle geldi. Sarı kırmızılıların, Beşiktaş'ın eski yıldızı için devreye girdiği belirtildi. İşte o isim ve transferin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 29.12.2024- 09:41