İkinci yarı Galatasaray daha kendi gücüne yakın bir oyunla başlangıç yapınca ve üstüne Yunus'un 60 metre topla tempolu driblingi ve de son vuruştaki bitiriciliği mükemmeldi. Sanırım şu ana kadar ligimizdeki atılan en iyi 2 golden birine aday olacaktır tartışmasız... Zaten bu golle maçın fişini de bir bakıma çekmiş oldular.