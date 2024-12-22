Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'u 5-1 mağlup etti.

Bu mücadele ardından sarı-kırmızılı ekipte Yunus Akgün açıklamalarda bulundu.

İŞTE YUNUS'UN SÖZLERİ:

Müthiş mücadele ettik. Çok güzel sonuçla kazandık. Puan farkını 8'e çıkardık. Büyük bir avantaj sağladık. İlk yarıda istediğimiz oyunu oynayamadık. İkinci yarı daha iyi oynayıp kazandık. Berat'a hayırlı olsun, gelecek vaad eden futbolcularımızdan. Yengem ameliyat oldu, ona selam olsun, gol atarsam ona hediye edecektim, hediye olsun.

Galatasaray altyapısından yetişmiş bir olarak benim için çok önemli. Çalışmaya devam ediyorum ekstra olarak. Onun meyvelerini yiyorum. Hedeflerim var. Daha çok gol atıp katkı yapmak istiyorum.