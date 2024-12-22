Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'u 5-1 mağlup etti.

Bu mücadele ardından sarı-kırmızılı ekipte Victor Osimhen açıklamalarda bulundu.

İSTE OSIMHEN'İN SÖZLERİ:

Bu en önemli maçlarımızdan biriydi sezon için, puan farkını açtık. 3 puandan ötürü takımımızı tebrik ediyorum. Kayserispor'un hücum oyuncuları tehlikeliydi, onlara karşı kazanmak önemliydi. 2 gol attığım için mutluyum. İlk yarıyı kazanarak bitirdik. Momentumu korumak önemliydi.

Bence bu takıma gelip de, bu büyük kulübün bir parçası olmak çok önemliydi. Beni evimde hissettirdiler. Barış, Yunus, Gabi, Dries ile çok kolay adapte oldum. Onların oyununu hızlıca öğrendim. Yardımcı olabilmek beni mutlu etti. Avrupa'da namağlubuz. Adım adım gitmeliyiz. Süper Lig'de de yolumuza devam ediyoruz.