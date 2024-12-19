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TRANSFER HABERİ: Dybala pazarlığında Icardi detayı! Galatasaray 'olmaz' dedi Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Paulo Dybala'yı kadrosuna katmak için görüşmelerine devam ediyor. Sarı kırmızılılar ve Arjantinli yıldızın menajeri arasında süren pazarlık esnasında flaş bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi) Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 19.12.2024- 06:40









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Icardi, Osimhen gibi dünyaca ünlü oyuncuları kadrosuna katan Galatasaray, yeni bir isim için düğmeye bastı.

Roma'nın yıldızı Paulo Dybala'yı gündemine alan sarı-kırmızılıların başlattığı harekât büyük ses getirirken, Sabah Gazetesi haberinde devam eden pazarlıkların perde arkasında kalanları açıkladı.

Arjantinli hücum oyuncusu, temsilcisi Carlos Novel aracılığıyla Galatasaray yönetimiyle görüşmelere başladı. Trabzonspor karşılaşmasını izlemeye RAMS Park'a gelen menajer Novel, ilk olarak masaya 15 milyon Euro ile oturdu.

Icardi, Osimhen gibi dünyaca ünlü oyuncuları kadrosuna katan Galatasaray, yeni bir isim için düğmeye bastı.

Roma'nın yıldızı Paulo Dybala'yı gündemine alan sarı-kırmızılıların başlattığı harekât büyük ses getirirken, Sabah Gazetesi haberinde devam eden pazarlıkların perde arkasında kalanları açıkladı.

Arjantinli hücum oyuncusu, temsilcisi Carlos Novel aracılığıyla Galatasaray yönetimiyle görüşmelere başladı. Trabzonspor karşılaşmasını izlemeye RAMS Park'a gelen menajer Novel, ilk olarak masaya 15 milyon Euro ile oturdu.

Roma'da net 8 milyon Euro kazanan 31 yaşındaki futbolcu, Türkiye'de ücretini ikiye katlamak istedi. Ancak tecrübeli 10 numaranın bu talebine sarı kırmızılılar olumlu yanıt vermedi ve pazarlıklar sürüyor.

ROMA MALİYETİNDEN DOLAYI OCAK'TA SATMAYA HAZIR Galatasaray cephesi, 10 milyon Euro alan Mauro Icardi'yi tavan ücret olarak belirledi. Rafa Silva'nın maliyeti, İcardi'yi geçtiği için sezon başında transferi gerçekleşmemişti. Dybala tarafına da bu durum iletildi ve rakam 15'ten 12 milyon Euro seviyesine geldi.

Başarılı oyuncunun 3 milyon Euro daha indirim yapması ve yıllık ücretini 10 milyon

Euro'nun altına çekmesi isteniyor. Galatasaray'da kariyerine devam etmeye sıcak bakan deneyimli hücum oyuncusunun Roma Kulübü ile performansa bağlı 1 yıl opsiyonu bulunuyor.

İtalyan devi, maliyetinden dolayı Paulo Dybala'yı ocak ayında satmaya hazır.

YAZ BAŞINDA 75 MİLYON EURO'YU REDDETTİ Kariyerinde Instituto ACC, Palermo, Juventus ve Roma formaları giyen Dybala'ya takımlar toplamda 52.9 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. Forvet arkası (258), santrfor (169), sağ (49) ve sol kanat (8) olmak üzere birçok mevkide oynadı. Ağları 189 kez sarsarken 83 de asist gerçekleştirdi.

Bu sezon Roma'da 18 karşılaşmaya çıkan 31 yaşındaki futbolcu, fileleri 2 defa havalandırırken 1 de gol pası verdi. Juventus'ta 5 Serie A şampiyonluğu, 4 İtalya Kupası ile 3 İtalya Süper Kupa zaferi yaşadı. Ülkesi Arjantin ile de 2022'de Dünya Kupası'nda mutlu sona ulaştı.