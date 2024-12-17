TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da çifte bomba! Paulo Dybala ve arkadaşı geliyor
Son dakika transfer haberi: Galatasaray, devre arası transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekip bomba bir hamleye imza atmak üzere. Cimbom, hem Paulo Dybala hem de yıldız oyununun takım arkadaşını kadrosuna katmaya çok yakın. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mahmud ÇAPUTLU)
Namağlup lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'u uzatmada bulduğu golle 4-3 yenerek zirvedeki puan farkını korudu.
RAMS Park'ta yapılan müsabakaya hızlı başlayan sarı-kırmızılı ekip, 8. dakikada Dries Mertens'in golüyle öne geçti. Özellikle sol kanadından gelişen ataklarda sıkıntı yaşayan Galatasaray, 17. dakikada Ozan Tufan'ın golüne engel olamayınca 1-1 eşitlik sağlandı. Sonrasında oyunun kontrolünü alan ev sahibi ekip, 29. dakikada Yunus Akgün'ün attığı şık golle yeniden üstünlük kurdu: 2-1. Kalan bölümde sarı-kırmızılılar Roland Sallai ve Barış Alper Yılmaz ile net pozisyonlardan yararlanamasa da devre arasına önde girdi.
İkinci yarıya daha iyi giren taraf Karadeniz temsilcisi oldu. Bordo-mavili ekip, 51. dakikada Simon Banza, 55. dakikada ise Ozan Tufan'ın ayağından bulduğu gollerle 3-2 öne geçti. Galatasaray, rakibine Michy Batshuayi'nin 63. dakikada penaltıdan attığı golle cevap vererek skora bir kez daha denge getirdi: 3-3. Maçın geri kalan bölümünde girdiği birçok pozisyonda kaleci Uğurcan Çakır'ı geçemeyen Galatasaray, 90+8. dakikada Batshuayi'nin kafa golüyle sahadan 4-3 galip ayrıldı.
Bu sonuçla namağlup ünvanını sürdüren sarı-kırmızılı ekip, 15. maçında 13. galibiyetini aldı. İki de beraberliği bulunan Galatasaray, puanını 41'e çıkararak en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki 6 puanlık farkı korudu.
SON 19 RESMİ MAÇTA YENİLMEDİ Galatasaray, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 19 maçta mağlup olmadı.
İyi bir sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı.
Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra çıktığı 19 maçta 14 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.
YUNUS AKGÜN DURDURULAMIYOR Galatasaray'ın bu sezon parlayan yıldızı Yunus Akgün, gollerine devam ediyor.
Sarı-kırmızılı formayla UEFA Avrupa Ligi'ndeki 6 maçta 5 gol kaydeden Yunus, Süper Lig'de ise 15. müsabakada 4. kez gol sevinci yaşadı.
Bu mücadelenin hemen ardından ise bomba bir haber geldi.
DYBALA VE PELLEGRINI BOMBASI!
aspor.com.tr'den Mahmud Çaputlu'nun derlediği ve La Gazetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Galatasaray, Roma'dan ayrılacak Dybala ve Pellegrini'yi kadrosuna katmaya çok yakın.
Haberde, sarı-kırmızılı ekibin bu ikiliyi transfer etmek istediği yer aldı.
Paulo Dybala için Roma'nın 8 milyon Euro talep ettiği bildirildi.
Ayrıca Pellegrini için ise İtalyan ekibinin 5 milyon Euro istediği vurgulandı.
On numara oynayan Lorenzo Pellegrini'nin güncel piyasa değeri 22 milyon Euro.
Dybala'nin ise piyasa değerinin 12 milyon Euro olduğu belirtiliyor.
İtalyan gazeteci Di Marzio ise Dybala için, "Oyuncuya sunulan teklif Oshimen tarzı maaş olan 10 milyon Euro civarında." ifadelerini kullandı.