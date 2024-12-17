Haberler Galatasaray Haberleri TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da çifte bomba! Paulo Dybala ve arkadaşı geliyor

Namağlup lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'u uzatmada bulduğu golle 4-3 yenerek zirvedeki puan farkını korudu.

RAMS Park'ta yapılan müsabakaya hızlı başlayan sarı-kırmızılı ekip, 8. dakikada Dries Mertens'in golüyle öne geçti. Özellikle sol kanadından gelişen ataklarda sıkıntı yaşayan Galatasaray, 17. dakikada Ozan Tufan'ın golüne engel olamayınca 1-1 eşitlik sağlandı. Sonrasında oyunun kontrolünü alan ev sahibi ekip, 29. dakikada Yunus Akgün'ün attığı şık golle yeniden üstünlük kurdu: 2-1. Kalan bölümde sarı-kırmızılılar Roland Sallai ve Barış Alper Yılmaz ile net pozisyonlardan yararlanamasa da devre arasına önde girdi.