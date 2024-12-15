TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan şampiyonluk hamlesi! Dries Mertens'in yerine gelecek

Son dakika transfer haberi: Galatasaray hem Süper Lig hem de Avrupa Ligi'nde yoluna doludizgin devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip sezon sonunda tüm kulvarlarda büyük başarılar elde etmek istiyor. Bunun için çalışmalarını sürdüren Cimbom, Dries Mertens'in ayrılığına karşı devre arasında bir hamle yapmayı hedefliyor. Bunun için transfer listesi oluşturan Galatasaray, yıldız ismin peşine düştü. | Galatasaray transfer haberi (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 15.12.2024- 09:34