Trabzonspor'da Galatasaray maçı öncesi flaş gelişme!
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 16. hafta maçında Trabzonspor deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavili ekipte genç futbolcu Serdar Saatçi, antremana katılmadı.
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 14.12.2024- 16:23 Güncelleme Tarihi: 14.12.2024- 16:30
Trendyol Süper Lig'in 16. hafta maçında Trabzonspor deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.
Bordo-mavili ekipte genç futbolcu Serdar Saatçi, yapılan son antremana katılmadı.
Trabzonspor'da diğer stoperlerden Savic, Hüseyin sakat, Denswil ise kadro dışı. Sağlıklı olan stoperler Batagov ve Ali Şahin Yılmaz.
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