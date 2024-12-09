Süper Lig'de Sivasspor karşısında 10 kişi oynayıp mücadeleyi 3-2 kazanan Galatasaray'da beklenmedik sakatlıklar yaşandı. Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen sakatlanarak, mücadeleyi tamamlayamadı. Yapılan incelemelerin ardından Galatasaray, Osimhen'in ve Barış Alper Yılmaz'ın sakatlığı hakkında açıklamalarda bulundu. Victor Osimhen'in sağ arka üst adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildi. Rey Manaj'ın sert müdahalesi sonrası ayağa kalkamayan ve sedye ile sahayı terk eden Barış Alper Yılmaz'ın ise sol diz iç yan bağlarında esneme, sol ayak bileği deltoid ligamanda (ayak bileği iç yan bağlarında) orta düzeyde zorlanma, kanama ve ayak bileği kemiklerinde ödem tespit edildiği açıklandı. Peki, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen'in sakatlığı kaç hafta sürecek?

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor'a konuk olan ve 15. dakikada Metehan Baltacı'nın kırmızı kart görmesi sonucu mücadeleyi 10 kişi oynayan Galatasaray, beklenmedik sakatlıklar yaşadı. Mücadelenin ilk yarısında 1-0 geriye düşen, ancak ilk yarı bitmeden skoru 2-1'e getiren sarı-kırmızılılar, ikinci Victor Osimhen'in değişiklik işareti yaparak oyundan çıkması ile şok yaşadı. Barış Alper Yılmaz'ın son dakikalarda Rey Manaj'ın müdahalesi sonrası yerde kalması ve maça devam edememesi de gündeme damga vurdu. Genç oyuncu yapılan sert müdahale sonrası karşılaşmayı sedye ile terk ederken, mücadelenin hakemi Turgut Doman, VAR'a çağrılmasının ardından pozisyonu inceledi ve Rey Manaj'a herhangi bir yaptırımda bulunmadan karşılaşmayı devam ettirdi. Peki, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen'in sakatlığı kaç hafta sürecek?

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BARIŞ ALPER YILMAZ VE VICTOR OSIMHEN'İN SAKATLIĞI KAÇ HAFTA SÜRECEK?

Sivasspor karşısında beklenmedik sakatlıklar yaşayan Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen'in sakatlıkları belli oldu. Kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre; "Victor Osimhen'e yapılan MR tetkiklerinde sağ arka üst adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Barış Alper Yılmaz'a yapılan MR ve BT tetkiklerinde sol diz iç yan bağlarında esneme, sol ayak bileği deltoid ligamanda (ayak bileği iç yan bağlarında) orta düzeyde zorlanma, kanama ve ayak bileği kemiklerinde ödem tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi. Her iki oyuncunun da ne zaman sahalara döneceği futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen hangi maçları kaçıracak?

Sivasspor maçının son dakikalarında Rey Manaj'dan aldığı müdahale sonrası sakatlanan ve sahayı sedye ile terk eden Barış Alper Yılmaz'ın en az 3 hafta sahalardan uzakl olması bekleniyor. Aynı karşılaşmada oyundan çıkan ve yapılan incelemelerin ardından tedavisine başlanan yıldız golcü Victor Osimhen'in sakatlığının ise en az 2 hafta süreceği tahmin ediliyor.

BARIŞ ALPER YILMAZ VE VICTOR OSIMHEN HANGİ MAÇLARI KAÇIRACAK?

Beklenmedik sakatlıklar sonrası kadro rotasyonunda küçülmeye giden Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen'in 12 Aralık Perşembe günü oynanan Malmö deplasmanında forma giymesi beklenmiyor. Başarılı futbolcuların hafta sonu oynanan Trabzonspor deplasmanında da kadroda yer almasına imkansız gözüyle bakılıyor. İşte Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen'in kaçıracağı maçlar:

Barış Alper Yılmaz:

12 Aralık Malmö

16 Aralık Trabzon

22 Aralık Kayserispor

5 Ocak Göztepe

Victor Osimhen:

12 Aralık Malmö

16 Aralık Trabzon

22 Aralık Kayserispor

2024-2025 GALATASARAY FİKSTÜRÜ

12 Aralık Perşembe: Malmö - Galatasaray

16 Aralık Pazartesi: Trabzonspor - Galatasaray

22 Aralık Pazar: Kayserispor - Galatasray

5 Ocak Pazar: Galatasaray - Göztepe

12 Ocak Pazar: Başakşehir - Galatasaray

19 Ocak Pazar: Hatayspor - Galatasaray

21 Ocak Salı: Galatasaray - Dinamo Kiev

26 Ocak Pazar: Galatasaray - Konyaspor

30 Ocak Perşembe: Ajax - Galatasaray