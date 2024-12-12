Galatasaray'da Yunus Akgün, 2-2 biten Malmö maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"2-1 öne geçtikten sonra son dakika golü üzücü oldu, bir şekilde kazanmamız lazımdı. Üzüldük. Maç elimizdeydi. Beraberlik için üzgünüz ama her şey bizim elimizde. Önümüzdeki maçları kazanıp üst tura çıkmak istiyoruz."

"Benim için önemli ama takımın kazanması daha önemli. Goller ve takıma katkı sağladığım için mutluyum. Kazanırsak daha anlamlı oluyor benim için. Üst tura çıkmak istiyoruz. Hiçbir maç kolay değil ama iki maçı da kazanıp üst turda olmak istiyoruz. İki maçı da kazanacak gücümüz var. İnşallah iki maçı da kazanıp üst tura çıkacağız"