UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor.
Ligin 6. haftasında Malmö, sahasında temsilcimiz Galatasaray'ı konuk etti.
Bu mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi.
Cimbom'un gollerini 43. dakikada Elias Jelert ile 56. dakikada Yunus Akgün kaydetti.
İsveç ekibinin gollerini ise 24. dakikada Erik Botheim ve 90+2'de Sergio Pena attı.
Bu sonuçla birlikte Galatasaray 12, Malmö 4 puana yükseldi.
SANCHEZ OYUNA DEVAM EDEMEDİ
Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez 32. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.
JELERT İLK GOLÜNÜ ATTI!
Sarı kırmızılıların Danimarkalı oyuncusu sarı kırmızılı forma ile ilk gol sevincini yaşadı.
BATSHUAYI, 14 MAÇ SONRA 11'DE BAŞLADI
Sarı-kırmızılı ekibin Belçikalı santrforu Michy Batshuayi, 14 resmi maçın ardından ilk 11'de sahaya çıkma şansı buldu.
Sezon başında Galatasaray'a imza atan Batshuayi; Mauro Icardi ve Victor Osimhen'in ardından üçüncü santrfor konumuna düştü. Tecrübeli oyuncu, bu futbolcuların sakatlığında Malmö karşısına ilk 11'de çıkma şansı yakaladı.
Sarı-kırmızılı formayla 17 Eylül'deki Gaziantep FK maçına ilk 11 başlayan Batshuayi, daha sonra ligde 9, Avrupa Ligi'nde ise 5 maçta yedek kulübesinde bekledi.
JELERT 75 GÜN SONRA İLK 11'DE
Galatasaray'ın Danimarkalı sağ beki Elias Jelert, 75 gün sonra bir maça ilk 11'de başladı.
Süper Lig'in 7. haftasında 28 Eylül'de Kasımpaşa karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Jelert, sonrasındaki 75 günlük süreçte 7 Süper Lig, 4 UEFA Avrupa Ligi müsabakasının başlangıç kadrosunda yer almadı.
Jelert, 11 resmi karşılaşmanın ardından bir mücadelenin ilk 11'inde sahaya çıktı.
ABDÜLKERİM BİR MAÇ SONRA SAHADA
Sarı-kırmızılı takımda sakatlığını atlatan tecrübeli stoperi Abdülkerim Bardakcı, bir maç sonra formasına kavuştu.
Süper Lig'in 14. haftasındaki ikas Eyüpspor mücadelesinde sakatlanan Abdülkerim, Sivasspor maçını kaçırdı. Hafta içinde takımla çalışmalara başlayan 30 yaşındaki milli stoper, Malmö mücadelesine ilk 11'de başladı.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ:
Malmö, Botheim ile öne geçti. pic.twitter.com/y1HiruA2mq— TRT Spor (@trtspor) December 12, 2024
⚽GOOLL!! Elias Jelert atıyor Galatasaray beraberliği yakalıyor! İsveç'te şimdi beraberlik var! pic.twitter.com/SiSumNNSZO— TRT Spor (@trtspor) December 12, 2024
⚽GOOOLLL! Yunus Akgün!!! Mertens'le al veri yaptı golünü attı! Galatasaray 1-0'dan döndü! pic.twitter.com/uWjBBTVR2L— TRT Spor (@trtspor) December 12, 2024
Malmö, Pena ile beraberliği yakaladı. pic.twitter.com/pxtsM74XCX— TRT Spor (@trtspor) December 12, 2024