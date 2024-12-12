G.Saray'a 21'lik yıldız!
Abdülkerim Bardakcı'ya dev zam! İşte o rakam
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
💥Çılgın Sayısal Loto sonuçları! (11 Aralık)
Aspor Keşfet
Son Dakika
Dış basından Mourinho için kovulma iddiası Dış basından Mourinho için kovulma iddiası 01:01
Dış basından Mourinho için kovulma iddiası Dış basından Mourinho için kovulma iddiası 01:00
G.Saray'a yıldız bek! G.Saray'a yıldız bek! 00:16
G.Saray'a 21'lik yıldız! G.Saray'a 21'lik yıldız! 23:53
"Bu senaryoyu beklemiyorduk" "Bu senaryoyu beklemiyorduk" 23:31
Mourinho: Taraftarların tepkisi... Mourinho: Taraftarların tepkisi... 23:31
Daha Eski
F.Bahçe Kadıköy'de kayıp! F.Bahçe Kadıköy'de kayıp! 23:31
F.Bahçe 10 kişi kaldı! F.Bahçe 10 kişi kaldı! 23:31
F.Bahçe tribünlerinden Aziz Yıldırım sesleri! F.Bahçe tribünlerinden Aziz Yıldırım sesleri! 23:31
F.Bahçe tribünlerinden 'Ali Koç istifa' sesleri! F.Bahçe tribünlerinden 'Ali Koç istifa' sesleri! 23:31
Serdar Topraktepe: Beşiktaş'ın teknik direktörüyüm! Serdar Topraktepe: Beşiktaş'ın teknik direktörüyüm! 23:31
Becao'dan flaş hamle! Samet'e gelen tepkiler sonrası... Becao'dan flaş hamle! Samet'e gelen tepkiler sonrası... 23:31