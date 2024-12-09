Malmö - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen Malmö maçında oynayacak mı?

Süper Lig'de Sivasspor deplasmanına konuk olan Galatasaray, karşılaşmayı 3-2 kazandı. Şampiyonluk yarışında Fenerbahçe ile olan puan farkını 6'ya çıkartan sarı-kırmızılılar, karşılaşmanın 15. dakikasında Metehan Baltacı'nın gördüğü kırmızı kartla 10 kişi oynadı. İkinci yarıda Victor Osimhen'in değişiklik isteyip oyundan çıkması ve son dakikalarda Barış Alper Yılmaz'ın da sakatlanarak, sedye ile sahayı terk etmesi sonrası taraftarları endişelendirdi. UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö ile oynanacak kritik karşılaşma öncesi beklenmedik sakatlıklar Teknik Direktör Okan Buruk ve ekibini düşündürüyor. Peki, Malmö - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen Malmö maçında oynayacak mı? İşte detaylar...

Malmö - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıkla

Sivasspor'u deplasmanda 3-2 yenen Galatasaray, Şampiyonluk yarışında önemli bir avantajı elde etti. En yakın rakibi Fenerbahçe'ye 6 puan fark atan sarı-kırmızılılar, 38 golle 38 puanın sahibi oldu. Sivasspor maçında Metehan Baltacı'nın 15. dakikada gördüğü kırmızı kartla maçın 75 dakikasını 10 kişi oynadı. İkinci yarıda Victor Osimhen'in değişiklik istemesi ve karşılaşmanın son dakikalarında Rey Manaj'ın müdahalesi sonrası sakatlanan ve sahayı sedye ile terk eden Barış Alper'in durumu futbolseverleri endişelendirdi. UEFA Avrupa Ligi'nde namağlup bir şekilde devam eden Galatasaray'ın, Sivasspor deplasmandan sonra Malmö maçında nasıl bir oyun ortaya koyacağı ise merak ediliyor. Peki, Malmö - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Barış Alper Malmö maçında oynayacak mı? İşte detaylar...

MALMÖ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Malmö ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Teknik Direktör Okan Buruk'un nasıl bir oyun planı ile sahaya çıkacağı merak edilirken, Sivasspor maçında yaşanan sakatlıklar teknik heyeti düşündürüyor. Hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de namağlup bir şekilde yoluna devam eden sarı-kırmızılılar, İsveç temsilcisi karşısında puan veya puanlar alarak yoluna devam etmeyi amaçlıyor. Malmö - Galatasaray maçı 12 Aralık Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak. Kritik karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MALMÖ - GALATASARAY MAÇINI CANLI İZLE

BARIŞ ALPER YILMAZ VE VICTOR OSIMHEN MALMÖ MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor deplasmanına konuk olan Galatasaray, beklenmedik bir sakatlıkla karşılaştı. Mücadelenin 15. dakikasında Metehan Baltacı'nın direkt kırmızı kartla oyun dışında kalmasının ardından etkili oyununu sürdüren sarı-kırmızılılarda, karşılaşmanın ikinci yarısında Rey Manaj'ın müdahalesi sonrası Barış Alper Yılmaz sakatlandı. Sahayı sedye ile terk eden milli futbolcunun yaşadığı sakatlık futbolseverleri endişelendirdi. Peki, Barış Alper Yılmaz Malmö maçında oynayacak mı?

Sivasspor - Galatasaray maçının ardından stadı sekerek terk eden Barış Alper Yılmaz'ın Malmö maçında oynaması beklenmiyor.

GALATASARAY'DA SAKATLIKLAR CAN SIKIYOR

UEFA Avrupa Ligi'nde zorlu Malmö deplasmanı öncesi Barış Alper Yılmaz'ın sakatlığıyla sarsılan Galatasaray'da sakat oyuncu sayısı Teknik Direktör Okan Buruk'u düşündürüyor. Ismail Jakobs, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Abdulkerim Bardakçı'nın yer aldığı sakatlar listesine son oynanan Sivasspor maçında Barış Alper Yılmaz'da dahil oldu. Karşılaşmanın ikinci yarısında değişiklik işareti yaparak oyundan çıkan Victor Osimhen'in ise Malmö maçında oynayıp oynamayacağı belirsizliğini koruyor.

UEFA Avrupa Ligi listesine yazılamayan Rolland Sallai'den de faydalanamayacak olan Okan Buruk'un Malmö - Galatasaray maçında nasıl bir çözüm bulacağı ise taraftarlar tarafından araştırılıyor.

GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ

UEFA Avrupa Ligi'nde 11 puan ile 4. sırada yer alan Galatasaray, 5 haftanın sonunda namağlup bir şekilde yoluna devam ediyor. Kalan maçlarında da hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi'ni ilk 8'de bitirmeyi amaçlıyor. Peki, Galatasaray'ın kalan maçları neler? İşte Galatasaray fikstürü:

12 Aralık Perşembe: Malmö - Galatasaray

21 Ocak Salı: Galatasaray Dinamo Kiev

30 Ocak Perşembe: Ajax - Galatasaray