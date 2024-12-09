GALATASARAY HABERLERİ | Mustafa Çulcu'dan flaş hakem yorumu! "Skandal bir kararla..."

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, deplasmanda Sivasspor'u 3-1 mağlup etti. Bu mücadele sonrasında Sabah Gazetesi yazarı Mustafa Çulcu, karşılaşma hakemi Turgut Doman ile ilgili çarpıcı eleştiride bulundu. İşte o yazı...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 09.12.2024- 06:40