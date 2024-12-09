Ahmet Çakar'dan sert sözler: Bunun adı kötü niyettir

Dün geceki galibiyet, G.Saray'ın şampiyonluk yolunda kırılma noktası olacak. Çok iyi başlanan bir maç, 16'da gelen kırmızı kart ve ardından Sivasspor'un öne geçmesinden sonra bu maçı çevirmek her babayiğidin harcı değil. Metehan'ın acemiliği bir kırmızı kart getirdi. Gereği olmayan bir elle oynama. Hemen ardından da Sivas golü buldu. İşte bu dakikadan itibaren G.Saray çok önemli oyuncuları olan bir takım olduğunu cümle aleme sergiledi. Tabii ki bunda Sivasspor'un rakip 10 kişiyken öne geçtiği maçta manasız şekilde hâlâ defansta kalabalık durması, baskı yapmaması gibi faktörler de etkili oldu. Yunus vurdu, Sivas kalecisi Nikolic bacağının arasından bu yumuşak topu içeri aldı. Devre biterken de Osimhen takımına bir penaltı kazandırdı ve attığı golle öne geçirdi. Barış Alper, kişisel becerisi ile 3. golü attı. Sivasspor pekala puan alabileceği maçı, Nikolic'in önemli hataları ve futbolcuların sorumsuzlukları ile kaybetti. Metehan'ın kırmızı görmeden hemen önceki pozisyonda bence Manaj topu kolu ile önüne indirdi. Bence diyorum çünkü net konuşamıyorum. Yayıncı kuruluş, farklı açılardan pozisyonu gösteremedi. Bir de tuhaf olan kaleci Nikolic… İlk golü bacak arasından yedi, ikincisinde de zaten Osimhen bacağını kırıp yerde bırakırken neden penaltı yaptı! Hâlâ anlamış değilim. Ama dün son saniyede büyük bir katliam yaşandı. Manaj bile isteye Barış Alper'in bacağını önce taradı, sonra bastı. VAR hakemi, Turgut Doman'ı çağırdı. Ama Doman atamadı. Bunun adı kötü niyettir, yapıdır, Türk futbolunda provokasyondur!