Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile Sivasspor arasında oynanan maçın ardından sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu ve kulübün 2. başkanı görevinde bulunan Metin Öztürk, karşılaşmanın ardından dikkat çeken ifadelere yer verdiler.

İŞTE YÖNETİCİLERİN AÇIKLAMALARI:

İbrahim Hatipoğlu:

"Açıkça Galatasaray'a düşmanlık yaptıklarını ilan ettiler de, milli takım oyuncularına da mı düşmanlık ediyorlar? Bugün bu hakem düdüğünü asmalıdır. Barış'ın durumu kötü, bacağının fotoğraflarını gördüğünüz zaman, bunun bir futbolcu olduğunu düşünmezsiniz. Adam 70 metre koşarak sakatlamak amacıyla Barış Alper'e müdahalede bulunuyor. Bugün yendik ama lanet olsun böyle 3 puana. Bu oyuncular perşembe günü ülkeyi temsil edecek. El insaf!"

Metin Öztürk:

"Hepimizin gözleri dolu. Çok üzgünüz. 3 hafta önce sakatım diyerek rakibimizin maçına çıkmayan Rey Manaj, bugün bir milli futbolcuyu, Barış Alper'i katletti."