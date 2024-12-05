Özbek'ten Hacıosmanoğluna yanıt!
G.Saray'da Sivas maçı hazırlıkları!
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Özbek'ten Hacıosmanoğluna yanıt! Özbek'ten Hacıosmanoğluna yanıt! 01:01
F.Bahçe deplasmanda galip! F.Bahçe deplasmanda galip! 00:53
Hacıosmanoğlu'dan Özbek'e yanıt gecikmedi! Hacıosmanoğlu'dan Özbek'e yanıt gecikmedi! 22:48
G.Saray'dan Hacıosmanoğlu'na istifa çağrısı! G.Saray'dan Hacıosmanoğlu'na istifa çağrısı! 21:56
Fırtına Paşa'ya hazır! Fırtına Paşa'ya hazır! 19:07
Dursun Özbek gündem oldu! Dursun Özbek gündem oldu! 16:53
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G.Saray'da son dakika! 3 futbolcu... G.Saray'da son dakika! 3 futbolcu... 16:21
Bulut'tan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler! Bulut'tan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler! 15:46
Beşiktaş Divan Kurulu'ndan açıklama! Beşiktaş Divan Kurulu'ndan açıklama! 15:36
Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları! Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları! 15:04
G.Saray'da Sivas maçı hazırlıkları! G.Saray'da Sivas maçı hazırlıkları! 14:31
İşte F.Bahçe'nin ilk transferi! Talisca derken herkes ters köşe oldu İşte F.Bahçe'nin ilk transferi! Talisca derken herkes ters köşe oldu 14:28